Строительство московского скоростного диаметра ведется в столице

За 40 минут через весь город – такая возможность появится у москвичей, как только завершат строительство московского скоростного диаметра. Бессветофорная дорога соединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, и по ней можно будет проехать практически в любой район Москвы без заторов и светофоров. Подробнее о том, как новая трасса повлияет на жизнь горожан – в сюжете телеканала Москва 24.

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