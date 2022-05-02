Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закрыли до 9 мая для строительства пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

Закрытие станций придется в основном на выходные и праздники, однако на участке, по ожиданиям Дептранса, все равно будет много людей. Несмотря на запуск автобусов КМ, справиться с большим количеством пассажиров будет сложно. В связи с этим пассажиров просят по возможности пользоваться другими линиями метро. Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком, схему движения в районе изменят.

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