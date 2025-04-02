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02 апреля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 апреля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 апреля

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском шоссе и Кутузовском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на местах ремонтных работ на Ленинградском проспекте в сторону центра, внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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