Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 08:30

Город

В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 2 апреля

В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 2 апреля

В ЦОДД рекомендовали столичным водителям сменить зимние шины на летние

Московские пассажиры совершили 1,5 млн поездок в сервисе "По пути"

Новости часа: председатель Мосгордумы предложил лицензировать квесты

Новости часа: суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

"Безопасный город": москвичам рассказали, как столица борется с брошенными авто

Новости часа: поезда на МЦД-3 будут ходить по временному расписанию с 5 по 7 апреля

Столичный Дептранс напомнил об изменениях в расписании движения поездов на МЦД-3

Хаб Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность для жителей трех районов Москвы

"Мой район. Новости": беспилотный поезд "Ласточка" представили в Москве

Утром во вторник, 2 апреля, столичные дороги загружены на 6–7 баллов, рассказали в Дептрансе. Во второй половине дня возможны локальные затруднения на вылетных магистралях в направлении Московской области.

Строительные работы ведутся на Ленинском проспекте и на МКАД – с 29-го по 32-й километр, а также на 14-м километре. Объехать их можно по проспекту Багратиона, МСД и Кутузовскому проспекту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика