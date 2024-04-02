В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 2 апреля

Утром во вторник, 2 апреля, столичные дороги загружены на 6–7 баллов, рассказали в Дептрансе. Во второй половине дня возможны локальные затруднения на вылетных магистралях в направлении Московской области.

Строительные работы ведутся на Ленинском проспекте и на МКАД – с 29-го по 32-й километр, а также на 14-м километре. Объехать их можно по проспекту Багратиона, МСД и Кутузовскому проспекту.



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