Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении МЖД с 3 апреля. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-3, напоминает Дептранс.

С 11:30 до 16:30 будет остановлено движение поездов на всем участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала. В остальное время составы будут ходить реже: в пиковые часы интервалы увеличат до 20 минут, в другие часы – до 40 минут. Часть поездов проследует с отменой остановок.

Пассажиры могут воспользоваться наземным транспортом: на маршрут номер 400 дополнительно выйдут 10 автобусов.