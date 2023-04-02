В 2023 году запустят МЦД-3 и МЦД-4

МЦД-3 и МЦД-4 запустят в этом году. Третий диаметр строят в связке с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург.

Он пройдет от зеленограда до Раменского. Длина диаметра составляет 85 километров. Всего на МЦД-3 будет 41 остановка, 14 из них станут пересадочными на метро и МЦК.

Общая длина МЦД-4 составит 86 километров. Здесь будут 39 станций, из которых 18 являются пересадочными. Четвертый диаметр свяжет семь центральных вокзалов Москвы.

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