Москвичам рассказали, в какие города поедут экспрессы высокоскоростные экспрессы

Экспрессы, которые разгоняются до 400 километров в час, устремятся в Казань, на Урал, к побережью Черного моря и в Белоруссию по железнодорожным магистралям. О расширении сети Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию. Первым маршрутом станет Москва – Санкт-Петербург.

Дизайн составов определили в ходе онлайн-голосования. Это будут поезда отечественного производства. Они смогут развивать скорость почти до 400 километров в час. Первую партию подготовят к 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".