Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 17:30

Транспорт

Москвичам рассказали, в какие города поедут экспрессы высокоскоростные экспрессы

Москвичам рассказали, в какие города поедут экспрессы высокоскоростные экспрессы

"Мой район. Новости": москвичам рассказали о модели трамвая "Витязь-Москва"

Москвичам рассказали об изменении автобусных маршрутов

Москвичам рассказали, в какие города будут ходить экспрессы ВСМ

Москвичам рассказали, как изменились автобусные маршруты

Москвичам рассказали, в какие города будут ездить экспрессы ВСМ

Новости часа: более 180 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве в 2023 году

Москвичам рассказали о направлениях экспрессов высокоскоростной железнодорожной магистрали

Москвичам рассказали о развитии сети автобусных маршрутов

Две уникальные машины для обслуживания вертолетов появились в парке Мосавиацентре

Экспрессы, которые разгоняются до 400 километров в час, устремятся в Казань, на Урал, к побережью Черного моря и в Белоруссию по железнодорожным магистралям. О расширении сети Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию. Первым маршрутом станет Москва – Санкт-Петербург.

Дизайн составов определили в ходе онлайн-голосования. Это будут поезда отечественного производства. Они смогут развивать скорость почти до 400 километров в час. Первую партию подготовят к 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика