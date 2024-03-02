Москвичам рассказали о развитии сети автобусных маршрутов

За последние годы в столице заметно расширилась маршрутная сеть автобусов. Теперь пассажирам не обязательно спускаться в подземку, чтобы добраться из одной точки города в другую. Наземный транспорт курсирует даже ночью.

Новые маршруты соединили жилые кварталы, культурные, социальные и торговые центры со станциями рельсового каркаса. Это повышает транспортную доступность и удобство маршрутов для наших пассажиров. Кроме того, были улучшены более 180 действующих маршрутов. Изменения были введены в соответствии с пожеланиями местных жителей. Появились также свыше 100 новых остановок городского транспорта.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".