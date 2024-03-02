В столице отмечается год со дня запуска Большой кольцевой линии

Большая кольцевая линия отмечает год с момента полного запуска. По будням бирюзовой веткой пользуются более 1,3 миллиона человек. Отмечается также, что более десяти процентов поездок на БКЛ – это новые пассажиры, которые раньше не пользовались этой веткой.

Как отметила член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец, сегодня БКЛ является самым крупным проектом сфере метростроения в мире. За короткое время было построено более 70 километров тоннелей и более 30 станций.

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