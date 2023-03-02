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02 марта, 19:45

Транспорт

В России упали продажи новых легковых автомобилей – "Автостат"

В России упали продажи новых легковых автомобилей – "Автостат"

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Продажи новых легковых автомобилей в России упали. В феврале было продано 56 тысяч машин, что на 43% меньше, чем в феврале 2022 года. Такие данные приводит "Автостат".

По словам экспертов, увеличились продажи отечественных и китайских брендов. Около 40% всех продаж пришлось на российские марки. Самой популярной моделью в России по итогам февраля остается Lada Granta.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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