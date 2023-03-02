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Транспорт

"Мосгортранс" расширил зону поездок для жителей поселения Рязановское в ТиНАО

"Мосгортранс" расширил зону поездок для жителей поселения Рязановское в ТиНАО

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На автобусах сервиса "По пути" теперь можно доехать до станции метро "Бунинская аллея". "Мосгортранс" расширил зону поездок для жителей поселения Рязановское в ТиНАО. Автобус можно заказать до метро и обратно.

"Мосгортранс" первым в стране запустил сервис перевозок по требованию. В среднем в день им пользуются больше двух тысяч пассажиров. Сервис работает каждый день с 05:30 до 23:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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