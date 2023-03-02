Эксперты рассказали, как улучшится инфраструктура с открытием новых станций БКЛ в Москве

Большая кольцевая линия метро полностью открыта с 1 марта. По мнению экспертов, столичный метрополитен разгрузится на 20–25% благодаря введению новых станций.

Все территории вокруг станций БКЛ приобрели новый облик. Комплекс городского хозяйства Москвы благоустроил парки, скверы, а также спортивные площадки вокруг новых станций.

Как еще улучшится инфраструктура? Насколько реализация самого масштабного проекта в истории метро повлияет на стоимость жилья? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.