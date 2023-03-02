Проезд в московском транспорте стал дешевле для обладателей карты "Мир". С 1 марта москвичи и гости столицы могут получить выгоду 10 рублей с каждой поездки при оплате проезда с помощью смартфона или биометрии.

Акция действует везде: в столичном метро, на МЦК и МЦД, а также в электробусах, автобусах и трамваях. Деньги вернутся на ту же карту в течение нескольких минут после оплаты. Таким образом, поездки станут дешевле практически на 20%. Акция продлится до 30 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.