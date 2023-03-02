Пассажиропоток на БКЛ в первые часы после открытия превысил 200 тыс поездок

Большая кольцевая линия метро, которая полностью заработала в среду, 1 марта, не только масштабный транспортный объект, но и способ совершить экскурсию по столице.

В первые часы после открытия новыми станциями воспользовались почти 200 тысяч человек, а для одной пары прямо в поезде провели церемонию бракосочетания.

Как изменилась жизнь миллионов москвичей благодаря БКЛ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.