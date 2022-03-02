В столичном метро образовались очереди в кассы

На некоторых станциях столичного метро возникли очереди в кассы. Дело в том, что некоторые пассажиры не могут оплатить пополнение карты "Тройка" через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Пока кассир объясняет, как решить эту проблему, образуется очередь.

В Дептрансе объясняют, что подобные проблемы связаны с санкционными ограничениями в работе банков.

Тем не менее пополнить карту "Тройка" по-прежнему просто. Для этого можно использовать саму банковскую пластиковую карту.

Кроме того, в транспорте по прежнему действуют билет "Единый", социальная карта и система Face Pay. Купить билет как и раньше можно в кассах, автоматах или с помощью мобильного приложения "Метро Москвы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.