Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта 2022, 11:30

транспорт

В столичном метро образовались очереди в кассы

В столичном метро образовались очереди в кассы

Около 150 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах

ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 5 баллов

Плотный поток сформировался на ТТК

Трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 1 балл

Оплатить проезд в столичном метро можно через систему Face Pay

Пассажиры столичного транспорта смогут сэкономить при оплате проезда картой "Мир"

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга РФ до 8 марта

Boeing приостановил обслуживание российских авиакомпаний

США закроют воздушное пространство для российских самолетов

На некоторых станциях столичного метро возникли очереди в кассы. Дело в том, что некоторые пассажиры не могут оплатить пополнение карты "Тройка" через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Пока кассир объясняет, как решить эту проблему, образуется очередь.

В Дептрансе объясняют, что подобные проблемы связаны с санкционными ограничениями в работе банков.

Тем не менее пополнить карту "Тройка" по-прежнему просто. Для этого можно использовать саму банковскую пластиковую карту.

Кроме того, в транспорте по прежнему действуют билет "Единый", социальная карта и система Face Pay. Купить билет как и раньше можно в кассах, автоматах или с помощью мобильного приложения "Метро Москвы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика