Москвичам рассказали, насколько разгрузилась фиолетовая ветка за счет скидки утром

Количество пассажиров в утренний час пик сократилось на Таганско-Краснопресненской линии метро. Там в настоящее время проходит эксперимент – дают 50-процентную скидку на проезд в определенное время. Ездить дешевле можно с открытия метро и до 7:15, а потом – с 8:45 и до 9:15, но только по будним дням.

Таким образом поезда разгрузили на 3%, но это – промежуточный итог. Эксперимент завершится в июле, и если к этому моменту удастся разгрузить эту ветку на 7%, то скидку продлят. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.