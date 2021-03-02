Москва вышла на 1 место в мире по парку каршеринга и такси

Москва бьет рекорды по прокатному транспорту. По данным аналитического агентства "Автостат", город стал первым в мире по количеству каршеринговых машин и такси. Эту тему обсудили на заседании правительства Москвы.

В настоящий момент в городе есть около 25 тысяч машин, которыми пользуются более миллиона москвичей. За прошлый год они совершили 44 миллиона поездок на этих прокатных авто.

Нет дефицита и в сфере такси – ежедневно на улицы города выезжает около 80 тысяч машин. При этом Москва может похвастаться самым молотым таксопарком в Европе. Средний возраст машин составляет менее трех лет.

Кроме того, растет и велопрокат. В прошлом году спрос вырос на 14%, из-за чего в этом году решили купить еще тысячу велосипедов и сделать новые станции проката.

Также пополнят парк прокатных электросамокатов. Планируется покупка 4 тысяч новых самокатов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.