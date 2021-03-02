Volvo планирует перейти на производство электромобилей

К 2030 году Volvo планирует выпускать только электромобили – никаких двигателей внутреннего сгорания и гибридов. Об этом сообщает BBC.

Технический директор Volvo заявил, что спрос на электрокары очень высокий, а у машин на бензине просто нет будущего. Не последним назвали и вопрос экологической безопасности.

В прошлом году компания уже выпустила два электрических автомобиля, а в 2025 году около половины продукции компании обещают делать только на электродвигателях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.