Москвичам рассказали, на каких авиарейсах в России появится интернет

В России на коротких авиарейсах появится интернет. Пассажиры смогут воспользоваться услугой уже в апреле. О том, в каких самолетах будут точки доступа, рассказали в авиакомпании "Аэрофлот".

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