Столичный трафик оценивается в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Затруднено движение на западе Третьего транспортного кольца в обоих направлениях. На внешней стороне движению мешает ДТП в левом ряду после Дорогомиловского моста, поток тормозит от Шмитовского проезда. На внутренней стороне скопление машин отмечается от Комсомольского проспекта до "Москва-Сити".

Тормозит Кутузовский проспект от Минской улицы до Нового Арбата. Средняя скорость машин составляет 17 километров в час. На этом участке можно потерять до 20 минут в пути. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.