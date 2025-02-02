Пассажиров рейса Дубай – Сочи продержали в аэропорту 12 часов. Рейс из Эмиратов должен был вылететь 1 февраля. По словам туристов, сначала вылет задерживали каждый час.

После трех часов ожидания пассажирам раздали газированные напитки и бургеры, а затем посадили в самолет. Спустя час ожидания рейс отменили из-за технических неполадок. Около 150 человек, в том числе дети и пожилые люди, оказались вынуждены остаться в аэропорту без горячей еды и воды.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.