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02 февраля, 19:30

Транспорт

Пассажиров рейса Дубай – Сочи продержали в аэропорту 12 часов

Пассажиров рейса Дубай – Сочи продержали в аэропорту 12 часов

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Пассажиров рейса Дубай – Сочи продержали в аэропорту 12 часов. Рейс из Эмиратов должен был вылететь 1 февраля. По словам туристов, сначала вылет задерживали каждый час.

После трех часов ожидания пассажирам раздали газированные напитки и бургеры, а затем посадили в самолет. Спустя час ожидания рейс отменили из-за технических неполадок. Около 150 человек, в том числе дети и пожилые люди, оказались вынуждены остаться в аэропорту без горячей еды и воды.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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