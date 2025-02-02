В Москве улучшат транспортную доступность для жителей 11 регионов

Центральный транспортный узел объединит столицу с 11 регионами страны за счет новых маршрутов Московских центральных диаметров. Это позволит более чем 30 миллионам человек быстрее и удобнее добираться до Москвы.

Как отметили эксперты, проект существенно сократит интервалы движения поездов. По словам советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Юлии Темниковой, на первом этапе они снизятся в три раза – до 6 минут, а затем в среднем до 30 минут. Поезда будут ходить в шесть раз чаще, чем сейчас.

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