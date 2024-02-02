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02 февраля, 20:00

Транспорт

Первую отапливаемую наземную станцию метро откроют в Москве до конца года

Первую отапливаемую наземную станцию метро откроют в Москве до конца года

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Первую отапливаемую наземную станцию начнут строить на Сокольнической линии метро в этом году. Это будет станция "Новомосковская", проект которой заканчивают разрабатывать инженеры. Для комфорта пассажиров ее построят по принципиально новой технологии.

Более 40 компаний получили помощь от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства за 2023 год. Сергей Собянин рассказал, что это позволило приобрести больше 700 единиц оборудования в прошлом году.

В Москве открылись первые зимние ярмарки выходного дня. Фермерские продукты уже сейчас можно купить на 23 площадках. Теперь они будут работать круглый год – с пятницы по воскресенье с восьми утра и до восьми вечера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортэкономикаобществовидеоЕкатерина Фоменко
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