Более 42 тыс раз проехали пассажиры на регулярных речных маршрутах в Москве в январе

Свыше 42 тысяч поездок на двух регулярных речных маршрутах совершили пассажиры в январе. Об этом рассказали в Дептрансе.

Всего с момента запуска нового вида городского транспорта им воспользовались почти 450 тысяч раз. Пассажиры все чаще выбирают электросуда для ежедневных поездок.

В ведомстве напомнили, что оплатить проезд можно билетом "Кошелек" по карте "Тройка", банковской картой или по биометрии. У владельцев билетов "Единый" на 90 и 365 дней поездки уже включены в стоимость абонемента. Кроме того, для детей до 7 лет проезд бесплатный.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.