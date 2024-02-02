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02 февраля, 11:45

Транспорт

Более 42 тыс раз проехали пассажиры на регулярных речных маршрутах в Москве в январе

Более 42 тыс раз проехали пассажиры на регулярных речных маршрутах в Москве в январе

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Свыше 42 тысяч поездок на двух регулярных речных маршрутах совершили пассажиры в январе. Об этом рассказали в Дептрансе.

Всего с момента запуска нового вида городского транспорта им воспользовались почти 450 тысяч раз. Пассажиры все чаще выбирают электросуда для ежедневных поездок.

В ведомстве напомнили, что оплатить проезд можно билетом "Кошелек" по карте "Тройка", банковской картой или по биометрии. У владельцев билетов "Единый" на 90 и 365 дней поездки уже включены в стоимость абонемента. Кроме того, для детей до 7 лет проезд бесплатный.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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