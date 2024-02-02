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02 февраля, 11:15

Транспорт

Около 200 зарядных станций для электробусов планируют установить в Москве в 2024 году

Около 200 зарядных станций для электробусов планируют установить в Москве в 2024 году

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Около 200 зарядных станций для электробусов хотят установить в Москве в этом году. Они появятся вдоль маршрутов и на конечных остановках. Такие станции подходят для разных моделей электробусов и работают при температуре от -40 до 40 градусов.

Как отметили в Дептрансе, с 2018 года почти полторы тысячи электробусов заменили автобусы. Этот экологичный вид транспорта обеспечивает работу почти 120 городских маршрутов. Всего зарядных станций в столице установлено более 340.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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