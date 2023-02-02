Московские центральные диаметры планируют продлить до трех городов

Московские центральные диаметры (МЦД) планируют продлить до Серпухова, Клина и Дмитрова. Согласно схеме маршрутов, уже в 2030 году МЦД-1 может дотянуться до Перхушкова, а МЦД-2 – до Дедовска и Львовской.

В 2023 году планируется запустить МЦД-3 и МЦД-4. По словам экспертов в области транспорта, с появлением новых диаметров развиваются территории. К примеру, строятся новые жилые комплексы.

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