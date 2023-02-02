Эксперты прокомментировали возможный отказ в приеме самолетов РФ в аэропортах Турции

Отказ в приеме российских самолетов в аэропортах Турции может оказаться борьбой конкурентов за сверхприбыль, а санкции станут лишь предлогом. Такую версию озвучили эксперты в ответ на заявление турецкой стороны о том, что страна может прекратить принимать российские лайнеры.

Тем временем авиаперевозки между Россией и Турцией – это миллионы пассажиров в год. Кто повезет российских туристов? Можно ли обойти санкции?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.