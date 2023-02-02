Havaş может прекратить принимать Boeing российских авиакомпаний в Турции

Компания Havaş, которая обслуживает самолеты в аэропортах Турции, предупредила, что может прекратить принимать лайнеры Boeing российских авиакомпаний. В общей сложности в перечне находятся свыше 170 самолетов.

Среди перевозчиков, попавших под удар, оказались "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Utair и другие. В письме Havaş также упоминаются бизнес-джеты, якобы принадлежащие бизнесмену Роману Абрамовичу.

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