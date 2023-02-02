Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Транспорт

Компания Havaş предупредила о возможных проблемах с обслуживанием самолетов РФ в Турции

Компания Havaş предупредила о возможных проблемах с обслуживанием самолетов РФ в Турции

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 65 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": плотный поток автомобилей образовался на Октябрьской улице

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Лоукостер "Победа" запустит рейсы из Волгограда в Стамбул 8 марта

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Компания Havaş, которая обслуживает самолеты в аэропортах Турции, предупредила, что может прекратить принимать лайнеры Boeing российских авиакомпаний. В общей сложности в перечне находятся свыше 170 самолетов.

Среди перевозчиков, попавших под удар, оказались "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Utair и другие. Что будет с ценами и с туристической составляющей?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕвгения МирошкинаВиктория Жильцова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика