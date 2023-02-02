11:15Транспорт
Компания Havaş предупредила о возможных проблемах с обслуживанием самолетов РФ в Турции
Компания Havaş, которая обслуживает самолеты в аэропортах Турции, предупредила, что может прекратить принимать лайнеры Boeing российских авиакомпаний. В общей сложности в перечне находятся свыше 170 самолетов.
Среди перевозчиков, попавших под удар, оказались "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Utair и другие. Что будет с ценами и с туристической составляющей?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.