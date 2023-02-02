В России ограничили скорость электросамокатов с 1 февраля

С 1 февраля в России вступил в силу госстандарт, который регламентирует скорость элекстросамокатов. Дело в том, что лихачи становятся причиной большинства ДТП с участием этого вида транспорта. Только в 2022 году произошла почти тысяча аварий.

Теперь самокаты должны соответствовать ГОСТу. Например, стандарт устанавливает скоростной лимит до 25 километров в час.

Изменится ли теперь статистика и что еще нового для водителей электросамокатов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.