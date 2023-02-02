Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Транспорт

В России ограничили скорость электросамокатов с 1 февраля

В России ограничили скорость электросамокатов с 1 февраля

В Турции заявили о рисках обслуживания российских самолетов

Более 150 российских самолетов могут перестать обслуживать в Турции

Новости часа: Хуснуллин предложил расселить часть жителей Белгородской и Курской областей

Турецкая компания может перестать обслуживать самолеты "Аэрофлота"

Новости часа: индексация соцпособий с 1 февраля охватит 16 млн россиян

В РФ изменят правила провоза ручной клади в самолетах

"Актуальный репортаж": в России будут чаще ремонтировать дороги старым асфальтом

Путепровод на улице Барклая улучшил транспортную ситуацию в Москве – Дептранс

В России изменятся правила провоза ручной клади в самолетах

С 1 февраля в России вступил в силу госстандарт, который регламентирует скорость элекстросамокатов. Дело в том, что лихачи становятся причиной большинства ДТП с участием этого вида транспорта. Только в 2022 году произошла почти тысяча аварий.

Теперь самокаты должны соответствовать ГОСТу. Например, стандарт устанавливает скоростной лимит до 25 километров в час.

Изменится ли теперь статистика и что еще нового для водителей электросамокатов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНикита ПименовАнастасия БородинаАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика