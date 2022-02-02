Количество пассажиров в столичном транспорте снизилось на 12% за две недели

Все больше москвичей уходят на удаленную работу. За последние две недели в столичном метро людей стало меньше на 12%, а на МЦД – на 16%. Больше всего разгрузились популярные станции, расположенные возле бизнес-центров и вузов. Об этом сообщили в Дептрансе.

На дорогах стало значительно меньше машин. Даже в утренние и вечерние часы пик заторы обычно не больше 4–5 баллов. Однако контроль за соблюдением масочного режима в городе не ослабевает.

О том, как поменялась жизнь Москвы после перехода многих сотрудников на удаленку, – в эфире телеканала Москва 24.