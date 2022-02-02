Пассажиропоток в транспорте Москвы за две недели снизился на 12%

За последние две недели число пассажиров в общественном транспорте Москвы сократилось на 12%. Это произошло после поручения мэра перевести сотрудников на дистанционный формат работы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Более всего это заметно по станциям, расположенным вблизи бизнес-центров и вузов. Так, на станции "Кутузовская" пассажиров стало на 24% меньше, то же касается "Битцевского парка". Загруженность Нижегородской на МЦК упала на 20%.

На Московских центральных диаметрах число пассажиров сократилось на 16%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.