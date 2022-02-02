На МКАД заработает система видеоаналитики

На Московской кольцевой автодороге заработает система видеоаналитики. Там планируется установить более тысячи камер. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Таким образом, МКАД будет полностью под видеонаблюдением. В данный момент на улицах города свыше 3 тысяч камер фото- и видеофиксации.

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что Москва остается в лидерах по безопасности дорожного движения. За 11 лет аварий с пострадавшими стало меньше почти на треть.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.