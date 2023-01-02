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14:15

Транспорт

14 новых станций метро откроют в 2023 году – Собянин

14 новых станций метро откроют в 2023 году – Собянин

Стоимость поездки по карте "Тройка" увеличилась до 50 рублей

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Транзитный проезд на МСД обойдется в 950 рублей

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На Ярославском шоссе образовался затор из-за аварии

14 новых станций московского метрополитена откроются в 2023 году

Автоэксперты рассказали о переустройстве рынка

Схема движения поездов на Кольцевой линии метро временно изменится с 2 января

14 новых станций метро откроют в этом году. 9 из них – на Большой кольцевой линии. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

2023-й станет годом качественных изменений в работе Московского метрополитена. Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34-х районов Москвы с населением более 3-х миллионов человек. За счет появления альтернативных маршрутов положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры Московского метрополитена. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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