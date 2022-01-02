В электричках разрешили бесплатный провоз лыж и сноубордов любой длины

ЦППК решила поддержать увлечение москвичей зимними видами спорта. Теперь в электропоездах разрешен бесплатный провоз лыж и сноубордов любой длины. Раньше взять с собой в электропоезд без доплаты можно было только короткие лыжи, а теперь ограничения по размерности снято. Сейчас один пассажир может провезти один комплект лыж или один сноуборд. Так же в электропоездах разрешен бесплатный провоз детских санок, рыболовных удочек, размеры которых не превышают 180 сантиметров и весом не более 36 килограммов. Все нужно безопасно упаковать.

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