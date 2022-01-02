В Москве начинают действовать новые тарифы поездок на общественном транспорте. Так, стоимость разовой поездки по "Единому" поднялась на рубль. Аналогичный тариф на 2 поездки теперь стоит 122 рубля. По "Тройке" проезд стал дороже на 4 рубля.

А вот проход по Face Pay сохранился на уровне 46 рублей. Прежней также останется цена билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦД, МЦК и наземный транспорт для студентов, школьников, аспирантов и ординаторов. Появляются у пассажиров и новые возможности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.