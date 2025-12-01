В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 декабря

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе, а также на Рязанском проспекте в направлении центра. Загружена и внешняя сторона МКАД от Ленинградского до Волоколамского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

В течение дня локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в сторону центра, на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером возможны заторы на радиальных трассах при выезде из Москвы.

