01 декабря, 08:15

Из Москвы в Крым планируют запустить новый скорый поезд

Компания-оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о планах запустить еще один скорый поезд из Москвы на полуостров. Он станет аналогом флагманского двухэтажного состава "Таврия Экспресс", который ежедневно курсирует по маршруту Москва – Симферополь.

Как заявил глава компании, новый поезд будет иметь высокий уровень сервиса и сокращенное время в пути. Ввести его в расписание планируют к следующему летнему сезону. Решение связано с высоким спросом на быстрые и комфортные перевозки, которые уже доказали свою востребованность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

