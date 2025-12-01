Новые ставки утильсбора начали действовать с 1 декабря в России

С 1 декабря дня в России значительно вырос утилизационный сбор на иностранные автомобили. Это разовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей за будущую переработку машин после эксплуатации.

Теперь сумма рассчитывается по новой формуле: базовая ставка в 20 тысяч рублей умножается на коэффициент, зависящий от рабочего объема и мощности двигателя. В правительстве пояснили, что такие меры создают условия, при которых локальное производство становится экономически выгоднее прямого импорта.

