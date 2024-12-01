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01 декабря, 18:15

Транспорт

Москвичам рассказали о крупных дорожных проектах столицы

Москвичам рассказали о крупных дорожных проектах столицы

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Первый маршрут речных трамваев временно изменился

В Москве принят комплексный подход к развитию транспортной системы, поэтому одновременно строятся и автодороги, и наземные пути для общественного транспорта. В этом году в столице появились дороги-связки между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе.

Также новые маршруты появились и на севере столицы. Вместо устаревшей клеверной развязки там были построены современные и широкие съезды.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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