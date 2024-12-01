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01 декабря, 09:15

Транспорт

На МЦД-3 будет больше турникетов, где можно расплатиться виртуальной "Тройкой"

На МЦД-3 будет больше турникетов, где можно расплатиться виртуальной "Тройкой"

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Еще больше москвичей смогут оплачивать проезд виртуальной картой "Тройка". До конца года переоборудуют еще 85 турникетов на 15 станциях МЦД-3 на участке от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково.

Это увеличит пропускную способность, сократит время ожидания у турникетов и повысит комфорт пассажиров при использовании нового способа оплаты проезда.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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