На МЦД-3 будет больше турникетов, где можно расплатиться виртуальной "Тройкой"

Еще больше москвичей смогут оплачивать проезд виртуальной картой "Тройка". До конца года переоборудуют еще 85 турникетов на 15 станциях МЦД-3 на участке от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково.

Это увеличит пропускную способность, сократит время ожидания у турникетов и повысит комфорт пассажиров при использовании нового способа оплаты проезда.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.