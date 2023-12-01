"Аэроэкспресс" повысил ряд тарифов на поезда и экспресс-автобусы

Компания "Аэроэкспресс" повысила ряд тарифов на поезда и экспресс-автобусы, курсирующие из Москвы в столичные аэропорты и обратно. Изменения вступают в силу 1 декабря.

Теперь цена стандартного билета при покупке онлайн заранее составит 525 рублей, при покупке в день поездки – 550 рублей. Тарифы "Стандарт туда – обратно", "Семейный туда – обратно", "Бизнес" и "Бизнес туда – обратно" также проиндексированы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.