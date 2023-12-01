В Дептрансе предупредили о трафике 7–8 баллов вечером 1 декабря

Водителям, которые хотят покинуть столицу на выходные, в столичном Дептрансе посоветовали выезжать до 16:00 или после 19:00. По прогнозам специалистов, трафик вечером будет 7–8 баллов.

По-прежнему затруднено движение из-за строительных работ на Волгоградском проспекте, Тульской эстакаде и 14-м километре МКАД. Зато на проспекте Маршала Жукова, МСД и Кутузовский проспекте движение хорошее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.