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01 декабря, 08:30

Транспорт

В Дептрансе предупредили о трафике 7–8 баллов вечером 1 декабря

В Дептрансе предупредили о трафике 7–8 баллов вечером 1 декабря

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Водителям, которые хотят покинуть столицу на выходные, в столичном Дептрансе посоветовали выезжать до 16:00 или после 19:00. По прогнозам специалистов, трафик вечером будет 7–8 баллов.

По-прежнему затруднено движение из-за строительных работ на Волгоградском проспекте, Тульской эстакаде и 14-м километре МКАД. Зато на проспекте Маршала Жукова, МСД и Кутузовский проспекте движение хорошее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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