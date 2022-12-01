Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в Сколкове в Москве

В Сколкове начали курсировать автобусы сервиса "По пути". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Теперь десять комфортных автобусов будут доставлять жителей и работников инновационного центра до станции Сколково МЦД-1. С помощью сервиса "По пути" пассажир может вызвать себе маршрутку или автобус на нужную остановку, используя приложение "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.