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01 декабря, 15:00

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Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в Сколкове в Москве

Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в Сколкове в Москве

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В Сколкове начали курсировать автобусы сервиса "По пути". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Теперь десять комфортных автобусов будут доставлять жителей и работников инновационного центра до станции Сколково МЦД-1. С помощью сервиса "По пути" пассажир может вызвать себе маршрутку или автобус на нужную остановку, используя приложение "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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