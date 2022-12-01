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Транспорт

В РФ предложили легализовать производство незамерзайки на основе метанола

В РФ предложили легализовать производство незамерзайки на основе метанола

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В России попросили разрешить производство незамерзающей жидкости для стеклоомывателя на основе метанола. С предложением уже обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Отмечается, что запрет на ее изготовление фактически не соблюдается. При этом незамерзающая жидкость, содержащая метанол, официально разрешена в большинстве стран с суровым климатом, заявили эксперты.

Чем опасна незамерзайка с метиловым спиртом и как отличить ее от этаноловой? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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