В РФ предложили легализовать производство незамерзайки на основе метанола

В России попросили разрешить производство незамерзающей жидкости для стеклоомывателя на основе метанола. С предложением уже обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Отмечается, что запрет на ее изготовление фактически не соблюдается. При этом незамерзающая жидкость, содержащая метанол, официально разрешена в большинстве стран с суровым климатом, заявили эксперты.

Чем опасна незамерзайка с метиловым спиртом и как отличить ее от этаноловой? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.