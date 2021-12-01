В первый день зимы в столице закрылись станции велопроката

В первый день зимы в Москве закрылись станции велопроката. Были перемещены на зимовку и все самокаты сервисов кикшеринга.

В 2021 году велосипеды брали в аренду 5 миллионов раз, а самокаты – 8,3 миллиона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.