Новые правила расчета утильсбора для иномарок вступят в силу в РФ 1 декабря

Новые правила расчета утилизационного сбора для легковых иномарок вступят в силу в РФ через месяц. Правительство утвердило отсрочку, первоначально изменения планировались на ноябрь.

С 1 декабря сумма сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а также от его мощности. Для тех, кто ввозит автомобили с мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования, льготные коэффициенты сохранятся.

