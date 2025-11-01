График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Прямые рейсы из Москвы в кубинский Ольгин возобновят с 8 ноября

Прямые рейсы из Москвы в кубинский Ольгин возобновят с 8 ноября

Прямые рейсы из Москвы в кубинскую провинцию Ольгин возобновят с 8 ноября. Ранее первые самолеты планировали отправить 29 октября, но из-за урагана "Мелисса" и его последствий это стало невозможным.

Один рейс вылетел, но вынужденно сменил направление из-за погодных условий и сел в Варадеро. Накануне "Мелисса" ослабла до уровня пост-тропического циклона, а максимальная скорость ветра снизилась до 39 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

