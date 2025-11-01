Новый мост на Новозаводской улице будет иметь четыре полосы движения

Больше половины пролетного строения моста-паруса в створе Новозаводской улицы уже смонтировано. Как сообщил начальник участка Мостоотряда-114 Николай Раевский, мост шириной 30 метров будет иметь четыре полосы движения и пешеходные зоны. Он обеспечит выезд из района Филевский парк на Северо-Западную хорду.

Особенностью конструкции станет вантовая система в виде стального полотна, напоминающего парус. Строительство ведется с использованием временного моста, чтобы не нарушать судоходство. Новый объект станет частью комплексного развития Мнёвниковской поймы, где планируется построить около трех миллионов квадратных метров жилья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.