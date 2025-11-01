В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 ноября

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 09:30

Транспорт

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Дмитровском, Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

